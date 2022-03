Ras le bol des élèves trop nonchalants

Pour les auteurs de la lettre, «les nouveaux critères de promotion, introduits en 2005, ont pour effet de démotiver les élèves et de les inciter à devenir partisans du moindre effort». Le principal grief des enseignants vient notamment du fait que les élèves ont tendance à négliger les matières dans lesquelles ils se savent les plus faibles tout en compensant grâce à celles où ils se sentent plus à l'aise.