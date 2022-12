Premier League : Rashford prolonge son contrat avec Manchester United

Le contrat de l'attaquant de 25 ans arrivait à son terme à la fin de la saison tout comme ceux de Diogo Dalot, Fred et Luke Shaw, qui ont eux aussi prolongé avec les Red Devils. Rashford a été formé à l'académie de United et a fait partie de la sélection anglaise qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar ce mois-ci.

«Nous voulons développer et soutenir ces joueurs et nous voulons qu'ils restent dans notre giron», a déclaré Erik Ten Hag l'entraîneur de United. Le latéral droit portugais Dalot, lui aussi âgé de 25 ans, avait rejoint les champions d'Angleterre 20 fois titrés en 2018, le latéral gauche anglais Shaw, 27 ans, était arrivé quatre ans plus tôt et le milieu de terrain brésilien Fred, qui aura 30 ans en mars, a quitté le Shakhtar Donetsk il y a quatre saisons. L'équipe de Ten Hag reprend la Premier League après la pause de la Coupe du monde mardi en recevant Nottingham Forest.