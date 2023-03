Alsace : Rassemblement pour une enseignante française détenue en Iran

Un rassemblement pour la libération de Cécile Kohler, une enseignante et syndicaliste française détenue en Iran depuis dix mois, a eu lieu samedi après-midi dans sa ville d'origine à Soultz (Haut-Rhin).

Des concerts de soutien sont aussi organisés tout au long du weekend dans cette commune proche de Mulhouse pour sensibiliser à la situation de Cécile et des autres Français et Européens détenus en Iran.

Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris ont été arrêtés en mai 2022 alors qu'ils faisaient du tourisme en Iran. Téhéran les accuse d'être des espions. La famille de Cécile Kohler lui a parlé seulement deux fois depuis son arrestation.

La famille «très, très inquiète»

«On est très, très inquiets parce qu'on en sait très peu sur ses conditions de détention et ce qu'on sait n'est pas pour nous rassurer: après des mois d'isolement cellulaire, le fait qu'elle puisse sortir seulement trois fois par semaine de sa cellule, qu'elle n'ait eu qu'un seul livre en bientôt un an, qu'elle ait aussi peu de contacts avec sa famille et qu'elle n'ait eu qu'une seule visite consulaire ...», a-t-elle énuméré.