Raúl, sur les traces de Beckham?

Le capitaine du Real Madrid a affirmé dans la presse espagnole qu'il raccrochera ses crampons en 2011. Et pourrait faire un crochet par les États-Unis, comme son ancien coéquipier.

«J'ai retenu la date de 2011 pour le moment. Il me reste cette saison et deux autres et je vais m'y tenir», a indiqué l'attaquant de 31 ans, meilleur buteur du Real Madrid, au journal espagnol Marca. «Six mois avant cette date, en décembre ou janvier, il sera temps d'examiner la situation et de voir mon intérêt et celui du club. Il sera temps de voir où j'en suis pour prendre une décision finale», dit Raúl, qui assure que «professionnellement» il pense finir au Real Madrid.