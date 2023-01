Sur Netflix : Raven Sutton, sourde, muette et candidate de téléréalité

Elle n'a pas officiellement gagné la 5e saison de «The Circle» sur Netflix, mais Raven Sutton est sans aucun doute la grande gagnante de l'émission. La jeune femme, sourde et muette, est allée jusqu'en finale et a démontré pendant douze épisodes que les personnes souffrant de handicap avaient leur place dans ce genre d'émission et, plus largement, dans la société.