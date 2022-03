Au Luxembourg : Ravir ses papilles grâce au Street food festival

LUXEMBOURG - Les portes du Street food festival ont ouvert ce samedi midi. L'occasion pour les gourmands comme pour les curieux de goûter les spécialités de différents food trucks.

Souvent cet événement est associé à de la découverte. «C'est super sympa, convivial, familial, on aime bien. On goûte un peu à tout, dans un cadre agréable», expliquent Eugénie et Erwan, des habitués des lieux qui habitent à Bonnevoie. Christophe et Fatima ont fait le choix de venir en famille avec leurs filles et leurs copains. «Nous sommes des habitués. On aime manger, le street food et on découvre de nouveaux food trucks. Ça rassemble des familles, on retrouve des personnes de tous âges», confient-ils.