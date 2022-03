Mondial-2010 : Raymond Domenech emmènera 24 joueurs à Tignes

Le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé dimanche qu'il emmènera 24 joueurs pour le stage d'oxygénation d'une semaine des Bleus qui débutera mardi à Tignes.

"C'est 23 joueurs plus Williams Gallas qui est déjà sur place, car on ne sait pas (son état de forme), il est en reprise", a déclaré le sélectionneur des Bleus dans l'émission "TéléFoot" sur TF1. "Je maintiens ce que j'ai dit. Je ne traînerai pas quelqu'un pendant 10 jours ou 15 jours avec une incertitude. S'il ne peut pas s'entraîner normalement pour partir en Tunisie, il ne partira pas".

L'équipe de France effectuera un stage à Sousse du 27 au 30 mai, ponctué par un match amical contre l'équipe nationale de Tunisie le 30 mai à Radès dans la banlieue de Tunis. Domenech avait "traîné" Patrick Vieira à l'Euro 2008 en Suisse. L'ex-capitaine des Bleus n'avait jamais pu jouer en raison d'une blessure récurrente à la cuisse et ses joueurs avaient été éliminés au premier tour.

Le sélectionneur ne l'a pas convoqué dans sa liste de 30 pré-sélectionnés pour le Mondial en Afrique du Sud, mettant ainsi fin à la carrière internationale du milieu de terrain aux 107 sélections. Patrick Vieira a déclaré qu'il aurait aimé être prévenu de son éviction alors qu'il a fait partie des champions du monde 1998 et d'Europe 2000. "Je comprends ce qu'il peut ressentir", a lâché Domenech dimanche. Le sélectionneur préviendra lundi les six joueurs qui n'iront pas à Tignes.

"On s'est mis d'accord avec lui et le Bayern de Munich. Dès qu'on aura la décision du Tribunal arbitral du sport pour savoir s'il peut jouer ou pas la finale de la Ligue des champions, on prendra nos dispositions", a précisé Domenech. "S'il est suspendu comme probable, il montera avec nous, mais moi j'ai tenu à ce qu'il reparte pour aller à Madrid assister à la finale, avec son équipe, avec ses copains".