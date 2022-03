Mondial-2010 : Raymond Domenech part à la chasse aux ego

Le sélectionneur français a indiqué qu'il "mettrait des coups de fusil" aux joueurs qui ne seront pas capables "de dépasser leur ego pour penser que c'est l'équipe (de France) qui compte".

À la question «un joueur qui aurait un mauvais comportement pourrait être écarté entre le 11 mai (annonce de la liste des 23) et le 1er juin ?», Domenech répond: "c'est possible". Et à la question «est-ce que votre liste des 23 pourrait être un message, par exemple en écartant un joueur qui ne s'y attendrait pas ?», le sélectionneur répond: "Ou plusieurs. Oui ça peut être une indication. Dire: vous êtes au service de l'équipe de France et si vous n'en êtes pas capables, stop! Si tu ne peux pas dépasser ton cas personnel, tu n'es pas un joueur de talent".