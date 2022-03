Razzie Awards: Mike et Paris, les pires de 2009

Mike Myers et Paris Hilton ont été récompensés, samedi soir, par

les «Framboises d’or» ou Razzie Awards, une parodie des Oscars.

Mlle Hilton a en effet reçu trois trophées: pire actrice et pire couple à l’écran pour «The Hottie and the Nottie» et pire second rôle féminin pour «Repo! The Genetic Opera», deux films qui n’ont laissé un souvenir inoubliable ni à la critique ni au box-office.