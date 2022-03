Licenciements massifs : RBS sacrifie 3500 jobs

Un «film d'horreur». C'est ainsi que le syndicat Unite a qualifié la situation des salariés de Royal Bank of Scotland. Le groupe bancaire, contrôlé à plus de 80 % par l'État britannique, a annoncé jeudi la suppression de 3 500 emplois au Royaume-Uni dans ses services informatiques et administratifs.