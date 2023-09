RC Luxembourg: «Des amateurs compétitifs face aux meilleurs pros»

Roche du RC Luxembourg a joué 27 matches pour la séléction portugaise, qui surprend pour son second Mondial.

«L’essentiel»: Quelle est votre réaction face aux performances des Portugais dans ce Mondial, et en particulier face à la Géorgie ?

Bruno Roche: Leurs performances, surtout celle contre la Géorgie, dépassent les attentes et sont une fierté pour la communauté du rugby portugais, car c’est une équipe composée de joueurs amateurs qui se montrent compétitifs face aux meilleurs professionnels.

Quel est leur style de jeu et quels sont leurs points forts ?

Il s’agit d’une équipe très joueuse, qui aime prendre des risques. Ces sont des joueurs avec un fort potentiel technique, de la solidarité collective et un mental solide. Ils ne s’avouent jamais vaincus dans la difficulté, ce qu'a montré le match contre la Géorgie justement.

En grande partie par l’engagement et la discipline des joueurs qui s’entraînent quotidiennement avant et après leur activité professionnelle. Cette année, ils forment un groupe très soudé, avec une excellente cohésion et des liens amicaux.