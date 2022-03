RD Congo: l'armée progresse et annonce 101 morts au Nord-Kivu

Les Forces armées de République démocratique du Congo ont gagné du terrain mardi sur les troupes dissidentes au Nord-Kivu et annoncé mercredi la mort de 101 combattants, dont 85 soldats insurgés, après la reprise de la localité de Karuba.

"Nous contrôlons Karuba (à 40 km au nord-ouest de la capitale provinciale Goma) depuis hier (mardi). L'ennemi a abandonné 85 corps sur le terrain. (...) Nous avons perdu 16 soldats et comptons 27 blessés dont cinq graves", a déclaré le colonel Delphin Kahimbi, commandant en second des FARDC au Nord-Kivu.

"Depuis la rupture de la trêve imposée par (le général déchu Laurent) Nkunda, ce sont les plus lourdes pertes qu'ils ont subies. Nous avons aussi récupéré une jeep, des munitions et des armes", a-t-il ajouté.

Des combats à l'arme lourde ont repris ce week-end dans le territoire de Masisi, autour de Karuba et à l'est de Mweso (70 km au nord-ouest de Goma), et dans le territoire voisin de Rutshuru, dans des collines situées à environ 25 km au nord de Goma.