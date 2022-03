Football – Ligue des champions : Real Madrid-Paris SG, le soir où tout peut basculer

Un favori finira au tapis! Le Real Madrid, revanchard, veut renverser mercredi (21h) le PSG de Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui se cramponne à sa victoire de l’aller (1-0), en 8e de finale retour.

À minuit, la compétition reine de clubs européens aura perdu l’un de ses plus illustres prétendants: le grand Real, détenteur du record de sacres dans l’épreuve (13), ou la puissance parisienne émergente qui rêve d’une première étoile dans le sillage de son astre Mbappé, qui devrait tenir sa place malgré un coup reçu à un pied. Madrilènes comme Parisiens abordent comme une finale ce match en point de bascule dans leur saison, entre bonheur d’atteindre les quarts, et désillusion d’une élimination précoce.

«C’est un match couperet, une finale», a lancé l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino. Le Real de Karim Benzema et Vinicius devra marquer pour combler son retard concédé lors du match aller, que le PSG a nettement dominé. Mais Messi a raté un penalty, exposant les Rouge et Bleu à un retour des Espagnols. «Qu’on voie le Real Madrid», exhorte mercredi le quotidien sportif Marca, le plus lu d’Espagne, qui espère une «nuit magique face au puissant PSG» et note que Mbappé, convoité par le Real l’été prochain, «concentrera les regards».