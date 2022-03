Football aux Etats-Unis – Real - Manchester donne des ailes au soccer

Football aux États-Unis : Real - Manchester donne des ailes au soccer

A Détroit, lors d'un match amical disputé samedi, Manchester United s'est imposé 3-1 face au Real Madrid devant une affluence record de 109 901 spectateurs au Michigan Stadium.

Jamais une rencontre de football n'avait attiré autant de monde aux États-Unis. Le précédent record datait de la finale des JO de Los Angeles en 1984, quand la France avait dominé le Brésil au Rose Bowl de Pasadena (101 799 spectateurs). Samedi soir à Ann Arbor, une ville de plus de 100 000 habitants située dans la banlieue de Détroit, Manchester United a remporté un succès de prestige devant un large public grâce à un doublé d'Ashley Young (21e, 37e) et un but de Javier Hernandez (80e), tandis que le Real a sauvé l'honneur sur penalty par Gareth Bale (27e).