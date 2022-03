Réalisme sur deux roues

«SBK 08» plonge le jouer dans le championnat du monde de «superbike». Équipes, conducteurs et motos de la saison en cours sont bien évidemment présents.

Les choses se corsent au fur et à mesure que le niveau augmente: les pneus s’usent, le pilote et son engin sont mis à rude épreuve lors des chutes ou bien les vitesses doivent être passées manuellement. Entre deux courses, on peut demander conseil à un mécanicien du garage. Plus d’une douzaine de pièces sont ainsi ajustables.