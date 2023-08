Cascade ratée: Rebel Wilson blessée en plein tournage

Coup dur pour Rebel Wilson. Alors qu’elle est en plein tournage du film «Bride Hard», l’actrice s’est blessée en effectuant une cascade qui s’est mal passée. L’Australienne de 43 ans a publié, dimanche, un selfie sur Instagram où elle apparaît avec le nez en sang, visiblement épuisée. «Je ne voulais pas terminer le film de cette façon. Trois points de suture et à l’hôpital la nuit dernière, après un accident de cascade à 4 heures du matin», a-t-elle écrit en légende du cliché.

La star n’a pas donné plus de détails sur sa mésaventure. Elle pourra sans doute se consoler auprès de sa fille, Royce, 1 an, et de sa fiancée Ramona Agruma . Très heureuse dans son rôle de mère, Rebel a fait savoir qu’elle voulait agrandir sa famille. «Je voudrais un deuxième enfant. J’y pense vraiment», a-t-elle confié à E! News.