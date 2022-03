Rebond de bon augure à la Bourse de Tokyo

L’indice Nikkei a terminé mardi en hausse de 6,41%, opérant un spectaculaire retournement de tendance dans les dernières heures de la séance après avoir chuté à son plus bas niveau en 26 ans.

À la clôture, l'indice Nikkei 225, moyenne non pondérée des 225 valeurs vedettes, a gagné 459,02 points (+6,41%) à 7.621,92 points. Il s'est rétabli dans l'après-midi après avoir perdu jusqu'à 2,35% en matinée et être brièvement repassé sous les 7.000 points pour la première fois depuis octobre 1982.

Les investisseurs ont continué à châtier les actions des banques, mais ont plébiscité celles des grands exportateurs japonais alors que sur le marché des changes, le dollar et l'euro reprenaient brusquement des couleurs face au yen. La «mégabanque» Mitsubishi UFJ Financial Group, qui avait annoncé la veille une augmentation de capital de 8 milliards d'euros pour renforcer sa rentabilité sur le déclin, a vu son titre reculer de 5,49% à 551 yens. Mizuho Financial Group a dégringolé de 6,57% à 214.900 yens et Sumitomo Mitsui Financial Group de 12,99% à 335.000 yens.