Recherche – Rebond des demandes de brevets en Europe en 2021

Rebond des demandes de brevets en Europe en 2021

Le nombre de demandes de brevets constitue traditionnellement un indicateur précoce pour analyser l’investissement des entreprises dans la recherche.

Le chinois Huawei est le premier groupe industriel à breveter ses innovations en Europe, suivi des deux Coréens, Samsung et LG, devant les européens Ericsson et Siemens.

Les demandes de brevets sont reparties à la hausse en Europe en 2021 après un recul lié à la pandémie, les technologies numériques et médicales et les entreprises asiatiques constituant les principaux moteurs d’innovation, indique mardi le bilan de l’Office européen des brevets (OEB). L’an passé, l’OEB, basé à Munich, a reçu au total 188 600 demandes de brevets, soit une hausse de 4,5% sur un an, établissant un nouveau record, après un recul de 0,7% en 2020 dû aux perturbations logistiques provoquées par la pandémie de Covid-19.

Le secteur de la communication numérique et de l’informatique a déposé le plus grand nombre de demandes (15 400, +9,4%), suivi des technologies médicales (15 231, +8,8%) et des technologies informatiques (14 671 demandes, +9,7%). Traditionnellement, le nombre de demandes de brevets constitue un indicateur précoce pour analyser l’investissement des entreprises dans la recherche. Les chiffres de 2021 montrent «un retour à la normale», a déclaré à l’AFP Yann Ménière, chef économiste de l’OEB, soulignant que la hausse était tirée géographiquement par l’Asie et les États-Unis.