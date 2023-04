Rebondissement judiciaire pour le suspect de l’affaire Maddie

La petite Maddie a disparu le 3 mai 2007 peu avant son quatrième anniversaire à Praia da Luz, une station balnéaire du sud du Portugal, où elle était en vacances avec ses parents et des amis. Elle n’a jamais été retrouvée.

Le principal suspect dans l’affaire «Maddie» ne sera pas jugé cette année en Allemagne, comme attendu, pour cinq autres viols et agressions sexuelles, après la décision du tribunal de se dessaisir de l’affaire. «Le tribunal de Brunswick se déclare incompétent» dans ces cinq dossiers, a indiqué cette instance jeudi dans un communiqué, expliquant que le dernier domicile connu du suspect ne relevait pas de sa juridiction.

Le parquet de Brunswick, dans le nord de l’Allemagne, doit par conséquent être également dessaisi des investigations en cours pour la disparition de Madeleine McCann, dite Maddie, affirme l’avocat du suspect. «Sur la base de la décision du tribunal, la justice de Brunswick n’est pas non plus compétente dans l’affaire ''Maddie’’», a estimé Me Friedrich Fülscher, dans un communiqué.