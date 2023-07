Record pour Taylor Swift qui détrône Barbra Streisand

La méga star de la pop américaine, Taylor Swift, est devenue lundi, avec son dernier opus «Speak Now (Taylor's Version)», l'artiste féminine ayant le plus grand nombre d'albums numéro 1 des ventes, détrônant Barbra Streisand.

Pour cela, elle a tout simplement décidé de réenregistrer de nouvelles versions: après «Fearless (Taylor's Version)» et«"Red (Taylor's Version)», «Speak Now (Taylor's Version)» est le troisième d'une série de six. La version originale figure d'ailleurs toujours dans le Billboard 200, classé 67e.

Méga star aux États-Unis et dans le monde, Taylor Swift a l'habitude des records: en octobre 2022, après la sortie de son album «Midnights», elle était parvenue à placer toutes ses chansons aux dix premières places du Billboard Hot 100. Avec «Speak Now (Taylor's Version)» en tête du Billboard 200, Taylor Swift a six albums dans le top 20, neuf dans le Top 40 et 10 dans le top 100.