Football : Récemment opéré d’un cancer, Haller a rejoué avec Dortmund

Sébastien Haller a pu rejouer quelques minutes avec Dortmund. L’attaquant ivoirien avait été opéré d’un cancer des testicules en novembre.

Sébastien Haller sourit à nouveau. IMAGO/Kirchner-Media

L’attaquant franco-ivoirien Sébastien Haller, qui se remet d’un cancer des testicules, a disputé quelques minutes du match amical joué mardi par son équipe du Borussia Dortmund contre le Fortuna Düsseldorf à Marbella, en Espagne. Haller est entré en jeu à la 73e minute de la rencontre, remportée par Dortmund (5-1).

«C’était un moment extraordinaire», a-t-il commenté sur le site du BVB. «Jouer, c’est un sentiment bien plus fort que de s’entraîner et de courir dans les bois. Cette sensation me manquait». C’est la première fois que le joueur de 28 ans, né en région parisienne, porte le maillot du club allemand: son cancer a été diagnostiqué en juillet dernier, quelques jours seulement après la signature de son contrat avec Dortmund en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Sébastien Haller a subi depuis deux opérations – la dernière a eu lieu fin novembre – et suivi quatre cycles de chimiothérapie. Il a continué de s’entretenir seul tout au long de son traitement, et n’a repris l’entraînement collectif que samedi. Il avait fait part lundi de son optimisme et de son espoir de participer au match de reprise du BVB en Bundesliga, le 22 janvier prochain face à Augsbourg.

«C’était un moment très particulier pour Seb’ et pour sa famille, mais pour nous aussi», a commenté l’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic. «C’est la première fois qu’il portait un maillot du Borussia Dortmund et pas un chasuble d’entraînement. Nous sommes fiers du chemin qu’il a parcouru et d’avoir pu vivre cela aujourd’hui.»