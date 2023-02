Au Luxembourg: «Recenser les sans-abri, c’est très bien, mais ensuite?»

Le ministère de la Famille a recensé le nombre de sans-abri dans la ville de Luxembourg. afp

Si, selon la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer, «le phénomène de la mendicité organisée a pris de l’ampleur», combien y a-t-il de sans-abri à Luxembourg? Les résultats du premier recensement, réalisé le 26 octobre dernier, seront présentés ce mardi. Les acteurs du terrain, dont la Stëmm vun der Strooss ou Inter-Actions, y ont pris part.

«On ne peut pas comparer, faute de décompte précédent, note la directrice de la Stëmm, Alexandra Oxacelay, mais le nombre de sans-abri augmente, c'est visible. On en voit des nouveaux tous les jours», assure-t-elle. «C'est une très bonne idée de recenser le nombre de sans-abri. Mais je me demande surtout ce qu'on va faire de ces chiffres. Est-ce juste pour faire des statistiques ou est-ce que cela va conduire à créer plus de logements sociaux, davantage de structures pour faire travailler ces personnes, de centres d'accueil, va-t-on ouvrir la Wanteraktioun toute l'année?», poursuit Alexandra Oxacelay.

«Ces gens sont là et ont besoin d'aide». Alexandra Oxacelay, directrice de la Stëmm vun der Strooss

Le recensement a commencé à 17h et «ce n’est qu’à partir de 22h qu’on pouvait réellement compter les personnes qui dormaient dans la rue ce soir-là et qui n’allaient plus ou pas, dans les foyers d’urgence. Ce recensement est une photo à un moment donné» note la directrice de la Stëmm pour qui il ne s'agit pas de faire des différences, selon les âges, les origines. Ces gens sont là et ont besoin d'aide».

Plus largement, l'ASBL sert en moyenne 300 repas par jour à Luxembourg et 150 à Esch. «C'est plus qu'avant», constate la directrice. «La pauvreté augmente. Depuis qu’on existe, cela fait 24 ans, il n’y a pas eu une seule année où j’ai dit qu'elle reculait. Mais qu’elle augmente comme ça, aussi rapidement… On a des nouveaux pauvres, des gens qui ne venaient pas chez nous avant. Des gens qui travaillent en intérim. C’est un tout, c’est l’effet du Covid, de la guerre en Ukraine et aussi ailleurs», poursuit Alexandra Oxacelay.

Sans chauffage à la maison

«Ils se racontent un peu. On voit qu’ils viennent avec des voitures. Ils viennent vite fait manger et disent qu’ils n’ont pas le temps car ils doivent repartir. Ils nous disent ''on a besoin d’habits parce qu’on a du mal à joindre les deux bouts, on va se présenter chez un nouvel employeur''. On entend aussi ''je voudrais garder mon travail, je voudrais que mon CDD devienne un CDI donc j’ai besoin de bien présenter, de me doucher'', d’avoir recours aux aides qu’on propose».

Et la crise énergétique se ressent. «Il y en a qui n’ont pas de chauffage chez eux. Qui se réchauffent avec une cheminée. Ils disent "le bois coûte tellement cher. Je n’allume pas tous les jours. Je m’habille plus chaudement"». Les sans-abri ont même parfois tendance à «fuir» la Stëmm selon la directrice de l'ASBL.

«Avec tout l'argent qu'on a au Luxembourg»

«Avant, quand on était plus petits, les personnes qui vivaient vraiment dans la rue venaient encore. Maintenant elles ne viennent plus. Car les personnes habituées à être seules n’aiment pas les endroits où il y a beaucoup de monde. Ils ne se sentent pas à l’aise, n’aiment pas le bruit et fuient les endroits qui ont l’air d'industries. Et nous, nous sommes devenus une industrie».

Et Alexandra Oxacelay d'ajouter qu'«il faut faire plus. Il n’y a pas assez de travail pour des personnes défavorisées, d’ateliers de réinsertion professionnelle, d’endroits où les gens peuvent aller dormir. Il faudrait des structures adaptées pour des jeunes, des personnes âgées, des malades psychiques… Nous, on les met tous au même endroit. Je sais qu’on ne peut pas faire disparaitre toute la misère du monde, mais avec tout l’argent qu’on a au Luxembourg, on peut quand même faire plus. Heureusement, on a des bénévoles et des donateurs qui nous permettent de mettre en place de nouveaux projets car l’État ne peut pas tout faire».

Alexandra Oxacelay, directrice de la Stëmm vun der Strooss. Editpress