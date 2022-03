Recherche bâtiment idéal pour recruter en virtuel

LUXEMBOURG - Pour recruter sur le salon virtuel Working Worlds, les entreprises misent sur les effets bien réels d'un visuel original.

Le deuxième salon de recrutement virtuel a lieu jeudi prochain, cette fois pour le Benelux. 2500 candidats «venus» du monde entier s'y sont inscrits. Alors, pour les séduire, les entreprises qui recrutent travaillent leur image virtuelle. «On peut tout faire sur Second Life. En fait, le plus long c'est de trouver le bon concept. Ensuite, on le réalise, tout simplement», affirme Cornelia den Hartog, directrice de Gax Technologies qui organise le salon.