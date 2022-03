Tuerie de Bruxelles : Réclamé par la Belgique, un Français écroué

Un Français de 27 ans a été placé vendredi en détention dans l'enquête sur le tueur présumé du Musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, a-t-on appris de source judiciaire.

Nemmouche avait été arrêté à Marseille le 30 mai à la descente d'un car en provenance de la capitale belge, six jours après la tuerie qui avait fait quatre morts le 24 mai -deux Israéliens, une Française et un Belge. Ce délinquant récidiviste, revenu de Syrie quelques mois plus tôt, était en possession d'un revolver, d'un fusil d'assaut kalachnikov et de munitions. Les enquêteurs belges et français cherchent à comprendre le réseau relationnel de Nemmouche et à expliquer pourquoi il se rendait à Marseille et s'il a pu y compter sur le soutien de complices.