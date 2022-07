Frank Schneider: Réclamé par les Etats-Unis, l'ex-espion luxembourgeois porte plainte en France

Frank Schneider : Réclamé par les États-Unis, l'ex-espion luxembourgeois porte plainte en France

LUXEMBOURG/PARIS – Réclamé par les États-Unis dans une affaire de fraude à la cryptomonnaie, Frank Schneider accuse les autorités judiciaires américaines de fausses allégations pour obtenir son incarcération en France.

Frank Schneider, ancien n°3 des renseignements luxembourgeois, réclamé par les États-Unis dans une affaire de fraude à la cryptomonnaie, a porté plainte à Paris, accusant les autorités judiciaires américaines de fausses allégations pour obtenir son incarcération en France, a appris jeudi, l' AFP de source proche du dossier. Cette plainte pour faux et usage de faux en écriture publique a été déposée le 18 mai, selon cette source.

Reconverti dans l'intelligence économique, Frank Schneider est réclamé par la justice américaine dans l'affaire de cryptomonnaie frauduleuse «OneCoin», qui a permis d'escroquer ses utilisateurs de plusieurs milliards de dollars entre 2014 et 2019. Dans ce dossier, il est accusé outre-Atlantique de «complot en vue de commettre une fraude électronique» et «un délit de blanchiment» commis entre 2014 et 2019.