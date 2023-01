France : Réclamé par l’Ukraine, Jevago se défend d’être un oligarque

«Je ne mérite pas cela»

Âgé de 48 ans - il en aura 49 samedi - l’actionnaire majoritaire de la société minière Ferrexpo, cotée à Londres, s’est aussi défendu d’être un oligarque: «Ce n’est pas vrai, j’ai toujours combattu contre eux, et l’injustice. Aujourd’hui, je paye pour cela» et «je ne mérite pas cela». Affirmant avoir demandé «quinze fois» une audience depuis trois ans pour s’expliquer avec la justice ukrainienne, qui lui reproche d’avoir détourné 113 millions de dollars de sa banque Finance and Credit Bank, ayant fait faillite en 2015, il a clamé sa confiance dans la «justice française et ses fondements démocratiques».

Ancien adversaire de Zelensky

Ses avocats, Me François Zimeray et Étienne Arnaud, ont fait valoir des «garanties de représentation» à l’appui de leur demande: un bail d’un an d’un appartement à Paris et une preuve de location d’un autre à Chambéry, ainsi qu’un cautionnement allant jusqu’à 1 million d’euros. L’avocat général, Richard Pallain, a rejeté, lui, cette demande. Ces hébergements ne sont «que de circonstance», a-t-il affirmé. Puis, s’adressant à la présidente après avoir évoqué les «moyens très importants» de M. Jevago et par conséquent du risque éventuel de fuite: «Vous êtes garante de la possibilité qu’il soit remis aux autorités ukrainiennes».