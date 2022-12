Récompensée pour son temps passé à aider les malades

Mireille Cuénot est bénévole pour Omega 90.

«Au départ, je voulais attendre la retraite pour faire du bénévolat. Puis, ma grand-maman a dû être admise au service de soins palliatifs du Centre hospitalier Emile-Mayrisch (CHEM), à Niederkorn. Et j’ai trouvé qu’elle était très bien accompagnée par les médecins, les infirmiers, mais aussi par l’équipe de bénévoles de l’ASBL Omega 90. Ça m’a éblouie et je me suis lancée plus tôt que prévu», relate Mireille Cuénot, 56 ans.

Lundi soir, au centre Barblé, à Strassen, cette résidente de Pétange, mariée et mère d’un fils adulte, s’est vu remettre le prix du Mérite du bénévolat. Remis par l’Agence du bénévolat, il consacre une bénévole «particulièrement engagée». Comme cette employée de Creos, 59 % des résidents ont été bénévoles actifs en 2021, selon une étude menée par Ilres pour le ministère de la Famille.

Le bénévolat attire au Luxembourg

Mireille Cuénot se rend depuis près de sept ans tous les vendredis à Niederkorn. «Mon patron a accepté de me donner cette demi journée pour mon bénévolat et j’ai suivi une formation d’un an et demi».

Les vendredis, Mireille Cuénot, arrive au CHEM vers 15 h. Je me renseigne sur les patients patients, sur qui à la droit qui a le droit de manger quoi. Tu ne sais jamais ce qui t’attends derrière la porte. Je m’assied près d’eux et je leur tient compagnie. Les gens en fin de vie ont encore beaucoup de choses à dire. Et c’est souvent à nous qu’ils confient leurs histoires. On a aussi un très beau projet dans les écoles où on aborde avec les enfants des thèmes comme la mort la maladie».