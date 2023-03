Album de famille: Reconnaissez-vous ces trois petites filles sages?

1 / 11 À l'occasion de l'anniversaire de leur petit frère, les sœurs Kardashian ont publié des photos de leur enfance. Rob Kardashian est le 4e enfant de Kris Jenner et de son premier mari, Robert Kardasian. Instagram Instagram Instagram

Dans la famille Kardashian, je demande (pour une fois!)... le fils! Si ce sont surtout Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie qui font la une des magazines et qui foulent les tapis rouges, la star du 17 mars, c'était bien Rob Kardashian, le seul frangin de toute la tribu. Il fêtait ses 37 ans vendredi et à cette occasion, Kim lui a fait une jolie déclaration sur Instagram, agrémentée d'un dossier photos plutôt mignon.

Kourtney et Kholé ont évidemment également pensé à leur petit frère, tout comme leur mère Kris Jenner qui a publié un adorable montage vidéo. «Tu es l'un des humains les plus incroyables que je connaisse dans la vie», a-t-elle écrit. «Tu es si gentil, aimant, intelligent, créatif, généreux (...) Je suis la mère la plus chanceuse du monde de t'avoir comme fils».

Rob Kardashian est le 4e enfant de Kris Jenner et de son premier mari, Robert Kardasian, décédé en 2003 d'un cancer de l'oesophage. Il est évidemment apparu régulièrement dans l'émission de téléréalité consacrée à sa famille et a connu des histoires d'amour notamment avec Rita Ora et surtout Blac Chyna avec laquelle il a eu une petite fille, Dream, née le 10 novembre 2016.

AFP