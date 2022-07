France: Reconnaissez-vous cette star de téléréalité?

Il s’agit de Maeva Ghennam. La starlette de 25 ans a posté cette photo d’elle, dont on ignore quand elle a été prise, sur Twitter, le 4 juillet, en réponse à un message de Booba. Le rappeur et l’influenceuse sont en guerre, depuis plusieurs semaines, et le premier s’est moqué du physique de la seconde en partageant une photo de la Française et de sa maman.