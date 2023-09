Cet ex-rugbyman est devenu chanteur lyrique

Ce fut «l’apothéose de ma carrière», se souvient le pilier droit. Six mois plus tard, à 37 ans, il prenait sa retraite.

Débuts dans la chorale en Argentine

La vie après le rugby, il l’avait d’abord imaginée dans l’agroalimentaire ou le commerce international, entre France et Argentine, avant de décider de se consacrer à sa passion.

Ses premiers spectacles, il les donne devant l’arrêt de bus, sur la place centrale de Choromoro, le village de ses grands-parents où il passe l’été. Il a 9 ans, entonne des chansons populaires et les spectateurs sont les voyageurs qui lui distillent les premières salves d’applaudissements, avant de monter dans l’autocar.

Remarqué par un professeur de chant lyrique

C’est ensuite dans les vestiaires et les banquets d’après-match dans la province de Tucumán, pendant les tournées de l’équipe d’Argentine sur les cinq continents, qu’il donne de la voix.

«Folklore argentin, Sinatra, Julio Iglesias, airs d’opéra, tango, ou les chansons qui plaisaient à mes amis, j’ai toujours chanté. On me disait que j’avais une belle voix, mais je n’osais pas aller plus loin. Je ne pensais pas avoir une voix assez bonne», confie ce père de deux enfants, marié à une Argentine.