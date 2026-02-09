Selon un expert de l'entreprise, cette petite esquisse en rouge est une étude de pied pour l'un des personnages du plafond de la chapelle Sixtine à Rome.

Le dessin est parti pour plus de 20 fois son estimation basse après 45 minutes d'enchères chez le géant du marché de l'art Christie's, qui n'a pas rendu public le nom de l'acheteur. Selon un expert de l'entreprise, cette petite esquisse en rouge est une étude de pied pour l'un des personnages du plafond de la chapelle Sixtine à Rome, célèbre chef-d'œuvre réalisé entre 1536 et 1541.