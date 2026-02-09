Record aux enchèresUn dessin de pied de Michel-Ange vendu 27 millions de dollars
Une étude de pied dessinée par Michel-Ange a été vendue pour 27,2 millions de dollars lors d'enchères à New York. Un record pour une œuvre du maître de la Renaissance.
Le dessin est parti pour plus de 20 fois son estimation basse après 45 minutes d'enchères chez le géant du marché de l'art Christie's, qui n'a pas rendu public le nom de l'acheteur. Selon un expert de l'entreprise, cette petite esquisse en rouge est une étude de pied pour l'un des personnages du plafond de la chapelle Sixtine à Rome, célèbre chef-d'œuvre réalisé entre 1536 et 1541.
Son propriétaire avait envoyé pour estimation une photographie du dessin à Christie's, qui l'a attribué à Michel-Ange.
Le précédent record de vente pour une œuvre du génie italien avait été établi par le dessin d'un homme nu, vendu à Paris, pour 24,3 millions de dollars.