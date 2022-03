Solidarité au Luxembourg : Record de demandeurs d’asile en septembre

LUXEMBOURG – Quelque 374 personnes ont fait une demande de protection internationale en septembre. Ils viennent principalement de Syrie et d’Irak.

20150610 weilerbach conference de presse foyer heliar ou sont heberges les 46 refugies syriens accueillis le 5 mai au luxembourg intervenants jean asselborn corinne cahen et claude meisch present bourgmestre berdorf ernest walerius et yves piron olai photo isabella finzi

Sans surprise, le nombre de demandeurs d’asile a explosé au Luxembourg en septembre: 374 ont fait une demande contre 134 en septembre 2014 ou 119 en septembre 2013. Plus de deux demandes sur trois concernaient des Syriens (156) et des Irakiens (101). Venaient ensuite loin derrière les Kosovars (29), les Albanais (13) les Afghans (12) et les Bosniens (11).