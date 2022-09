Plus de 3 millions! : Record de touristes au Portugal au mois de juillet

Les hôtels portugais ont accueilli, en juillet, un chiffre record de plus de 3 millions de touristes, dont 1,8 million d'étrangers, soit une hausse de 6,3% par rapport à juillet 2019.

Les hôtels portugais ont accueilli en juillet un chiffre record de plus de 3 millions de touristes, dont 1,8 million d'étrangers, soit une hausse de 6,3% par rapport à juillet 2019, s'est félicité vendredi le gouvernement. C'est "le meilleur mois jamais enregistré" en nombre de touristes hébergés et de nuitées, a indiqué le ministère de l'Economie dans un communiqué réagissant aux données publiées par l'Institut national des statistiques et la Banque du Portugal.