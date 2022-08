Brésil : Record d’incendies en Amazonie depuis 15 ans

Le nombre d’incendies en Amazonie au Brésil a atteint lundi son record sur près de 15 ans, selon des chiffres officiels, nouveau signe des destructions causées dans la plus grande forêt tropicale du monde. Les images satellite ont détecté 3 358 incendies lundi 22 août, soit le nombre le plus élevé sur une journée depuis septembre 2007, a confirmé jeudi à l’ AFP un responsable de l’Institut national d’études spatiales (INPE). Ce chiffre est trois fois plus élevé que le 10 août 2019, dit «journée du feu», lorsque les agriculteurs brésiliens ont lancé une vaste opération de brûlis dans le nord-est du pays, qui s’était propagée à Sao Paulo, à quelque 2500 kilomètres de là, suscitant une condamnation internationale.

Selon Alberto Setzer, responsable du programme de surveillance des incendies de l’INPE, rien ne prouve que les incendies de lundi soient coordonnés. Ils relèvent plutôt d’un schéma général d’augmentation de la déforestation. Les experts attribuent en effet les incendies en Amazonie à l’action des agriculteurs, éleveurs et spéculateurs, qui défrichent illégalement des terres en brûlant des arbres. «Les régions où se produisent le plus d’incendies se déplacent de plus en plus vers le nord», en suivant un «arc de déforestation en pleine croissance», a déclaré Alberto Setzer à l’ AFP. La saison des incendies en Amazonie commence généralement en août, avec l’arrivée de la sécheresse.