En France : Record du monde: le funambule a parcouru 2,2km

Nathan Paulin a battu mardi au Mont Saint-Michel le record du monde de distance sur une slackline de 2 200 mètres de long, selon son équipe.

«C'est un lieu magnifique qui m'attirait»

«À la fin, il y a une marque sur la sangle qui pour moi matérialise la fin. En fait, si je m'approche plus ça devient dangereux parce que je peux toucher le bâtiment», a-t-il expliqué devant la presse. «Quand je passe cette marque-là, je me suis juste jeté et je suis allé voir les copains. Pour moi c'était terminé. C'était pas une chute», a-t-il ajouté.

Entre la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse

Le funambule a prévu de rééditer sa traversée mercredi après-midi, cette fois dans l'autre sens en partant de l'abbaye, pour «faire des images», selon son équipe. Fort de son exploit, le jeune homme ne compte pas s'arrêter là. «Dans mes prochains rêves, j'espère pouvoir le faire, ce serait d'aller entre la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse, soit 2,7 kilomètres. Et cette traversée me prouve que c'est possible, en tout cas techniquement. Après s'il y a un gros gros défi technique, encore plus gros qu'ici, et on verra si ça se fait un jour», a estimé cet amateur de sensations fortes.