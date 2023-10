Une tartine de fromage longue de 100 mètres!

Au pied de la cathédrale Saint-Etienne de Meaux, une immense tartine de brie de Meaux filait sur une centaine de mètres sur des tables alignées dans la rue, établissant un singulier record mondial samedi pour ce fromage emblématique de Seine-et-Marne. «C'est une grande fête autour du brie de Meaux car nous pensions que le fromage le méritait», explique à l'AFP Thierry Bitschené, retraité et président de la confrérie du brie de Meaux, qui l'assure: «Tous les matins, une petite lichette de brie et vous avez la santé toute l'année».

Principalement fabriqués dans la Meuse

Depuis le matin, les couteaux et poignets allaient bon train pour étaler sur 300 demi-baguettes les 15 roues de brie de Meaux offertes par l'organisation officielle des bries de Meaux et de Melun, les deux fromages d'appellation d'origine protégée (AOP) du département. Devant une foule grossissante de curieux, une première équipe dispose l'ensemble sur la suite de tables nappées de blanc et rouge, tandis qu'une seconde repasse derrière pour vérifier que les tartines sont bien collées les unes aux autres sans espacement.