Luxembourg: Records, chiffres, gratuité: cinq choses à savoir sur la rentrée

Pas de protocole sanitaire

Records d'élèves

La rentrée concerne un nombre inédit d’élèves. Au total, 41 382 sont inscrits dans le secondaire public, en plus des 9 992 du privé, d’après les chiffres livrés lundi par le ministère. Dans le fondamental, 54 373 enfants fréquenteront le public et 6 135 le privé. Il s’agit à chaque fois de nouveaux records, hormis pour la dernière catégorie citée. Dans le lot, un peu plus d’un millier d’Ukrainiens, accueillis depuis le début de la guerre.

Le LTC, le plus grand lycée

Le Lycée technique du Centre (2 056) et le Lycée Mathias Adam (2 050) sont les lycées publics avec les effectifs les plus importants. Du côté du privé, c'est le Lycée Vauban (2 501). Les Écoles européennes vont accueillir 6 123 élèves. Le nombre d'établissements n'a pas évolué depuis l'an dernier, avec entre autres 42 lycées publics et cinq privés, en plus de quinze écoles privées. Aucune construction ou extension n'est prévue cette année.