Enchères à New-York : Records mondiaux pour un Picasso et un Giacometti

Deux œuvres de ces artistes ont battu tous les records lors des «enchères du siècle», organisées lundi à New York.

Un Picasso est devenu lundi la toile la plus chère jamais vendue aux enchères, adjugé 179,36 millions de dollars chez Christie's à New York. Une statue du sculpteur grison Alberto Giacometti a aussi battu le record mondial dans sa catégorie. «L'homme au doigt» de Giacometti a été adjugé en trois minutes 141,28 millions de dollars. Ce bronze longiligne d'1m77, dont il n'existe que six moulages au monde, avait été estimé à 130 millions. Il a battu le précédent record détenu par un autre Giacometti, «L'homme qui marche I», adjugé 65 millions de livres (103,93 millions de dollars) en 2010 chez Sotheby's à Londres.

«Les Femmes d'Alger (version O)», toile peinte en 1955 par le maître espagnol Pablo Picasso, avait pour sa part été estimée à 140 millions de dollars. Elle a sans difficulté battu le record détenu par le triptyque de Francis Bacon, «Trois études de Lucian Freud», adjugé 142,4 millions de dollars chez Christie's New York en 2013. Les enchères du Picasso avaient commencé à 100 millions de dollars. Elles ont duré 11 minutes et demi, se terminant sous des applaudissements nourris.

Total à 705,85 millions

Les enchères de lundi, intitulées «Explorer l'avenir à travers le passé», comptaient 35 lots d’œuvres créées entre 1902 et 2011: impressionnisme, art moderne, contemporain et hyper-contemporain. Le total des ventes a atteint 705,85 millions de dollars. Parmi les oeuvres mises aux enchères figuraient aussi un Monet, «Parlement au soleil couchant»: estimé entre 35 et 45 millions de dollars, il est parti à 40,48 millions de dollars. Un Rothko «No36, Black Stripe», estimé entre 30 et 50 millions, a aussi été adjugé 40,48 millions de dollars. Un autre Picasso, «Buste de femme» (femme à la résille)», a été adjugé 67,35 millions de dollars, 12 millions de plus que son estimation.