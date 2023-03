Emploi: «Recruter au Luxembourg est moins facile qu’avant»

Jean Elia explique comment son entreprise a dû s'adapter.

Les difficultés de recrutement se sont-elles accrues récemment?

Jean Elia, CEO de Sogelife. Depuis le Covid, nous observons un changement. Il y avait déjà des difficultés avant, mais les candidats cherchent maintenant d’autres aspects dans leur carrière ou ont d’autres priorités plus personnelles dans leur vie. Recruter est finalement moins facile qu’avant. On vient pour un travail mais on reste pour un équilibre avec sa vie privée.

Que recherchent-ils précisément?

Chacun ne cherche pas la même chose. Mais dans les grandes lignes, les candidats veulent un cadre de travail différent, faire du télétravail par exemple. Ils souhaitent aussi des défis intellectuels, plus internationaux. Ils ne veulent pas rester figés dans le même emploi éternellement, nous y répondons avec des plans de carrière évolutifs. Les candidats sont attentifs aux politiques RSE et aux valeurs exprimées par les entreprises.

Le poste de travail au Luxembourg est-il toujours un atout?

Le Luxembourg conserve des atouts par rapport aux pays voisins, notamment parce qu’il y a un gisement de postes importants. Il y a d’autres atouts, comme la qualité de vie, mais il faut les mettre en avant. Notamment pour les frontaliers, à cause du temps de trajet et des contraintes fiscales sur le télétravail ne perçoivent pas tous les avantages liés au Grand-Duché. Notons aussi que l’écart salarial avec les autres places financières s’est réduit.

Quel est le plus grand obstacle pour recruter actuellement?

L’immobilier reste un enjeu au Luxembourg. Les collaborateurs doivent habiter plus loin, donc ils perdent en qualité de vie. C’est encore plus vrai avec des prix qui restent élevés et des coûts de crédits qui augmentent.

Quels postes sont particulièrement touchés par les difficultés de recrutement?

Le problème est général compte tenu du dynamisme du marché d’emploi et des mutations/enjeux du secteur financier. Mais il est plus prononcé sur certains postes spécialisés. Je pense aux postes IT ou ceux nécessitant des expertises financières plus rares.

Cela a-t-il changé votre manière de recruter?

On a su s’adapter aux difficultés et changer notre manière de recruter en étant plus visible auprès des candidats et en allant chercher les meilleurs profils même en dehors de la Grand Région et de l’Europe. Nous venons de recruter une personne qui était basée en Côte d’Ivoire. Auparavant, nous n’allions pas si loin. Nous avons l’habitude de recruter d’abord en interne, dans le groupe et au Luxembourg. Nous arrivons toujours à embaucher, mais c’est moins facile qu’avant. Nous avons ainsi un dispositif qui nous permet d’être attractifs pour ces candidats que nous accompagnons dans leur intégration

La concurrence entre les entreprises s’est-elle accrue?

Il y a une compétition sur les salaires, c’est devenu plus difficile de recruter. Certains collaborateurs sont très sollicités. Nous avons récemment vu une candidate refuser notre offre car son employeur avait surenchéri au niveau salarial. Cela dit, la concurrence ne concerne pas que les salaires mais aussi l’environnement (possibilité de télétravail, qualité de vie, engagements RSE, bureaux satellites…) et les perspectives que l’entreprise peut proposer.

Quels atouts mettez-vous en avant?

Nous insistons sur nos métiers stimulants, notre réseau international avec 13 nationalités pour 150 collaborateurs, la diversité, notre position parmi les leaders sur l’assurance vie, la localisation près de la gare, le transport gratuit. Nous mettons aussi en avant un environnement de travail propice et flexible, la possibilité d’avancement dans les carrières, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, ou encore l’engagement sur le social et l’environnemental, que les candidats demandent régulièrement. Enfin, nous appartenons au groupe Société Générale, un des premiers groupes bancaires européens, ce qui nous permet d’offrir un large nombre de nouvelles opportunités aux collaborateurs, quand ils souhaiteront évoluer.