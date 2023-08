Recyclage de l’air: Savez-vous à quoi sert ce bouton sur votre tableau de bord?

Pas d’apport d’air frais

Mais ce n’est pas tout. Le bouton de recyclage de l’air permet également d’économiser du carburant. En effet, plus on utilise la climatisation, plus la voiture est gourmande en carburant. C’est un fait: les voitures sont généralement plus économiques si le système de climatisation est réglé de sorte à recycler l’air intérieur. Et pour cause: garder le même air frais est moins énergivore que de refroidir en permanence de l’air chaud venant de l’extérieur, même si, il faut bien le reconnaître, l’option la plus économique serait de ne pas du tout mettre en route la climatisation.