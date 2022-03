Formule 1 : Red Bull et Ferrari devant au terme des essais, Hamilton pessimiste

Verstappen aux avant-postes, Ferrari favorite «prudente», Hamilton «pour le moment» pas en position de se battre pour la victoire: tel est le tableau final des essais de pré-saison, qui se sont achevés samedi à Bahreïn.

Sur la feuille des temps, c'est le champion en titre, Lewis Hamilton, qui se place premier, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et le Britannique George Russell (Mercedes). Il faut toutefois pondérer ces écarts par les choix de pneus: Verstappen et Russell étaient équipés des plus tendres, plus rapides sur un tour, ceux de Leclerc et Alonso l'étaient un cran moins.