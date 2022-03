Espionnage aux USA : Reding obtient des infos sur l'affaire Snowden

Les États-Unis ont accepté d'informer les Européens sur leur programme d'espionnage des communications, a annoncé vendredi la commissaire en charge des Affaires intérieures.

«Nous sommes convenus avec les États-Unis de mettre en place un groupe d'experts transatlantique pour échanger les informations et étudier les garanties», a indiqué la commissaire en charge des Affaires intérieures, Cecilia Malmström, sur son compte twitter.

La commissaire et sa collègue Viviane Reding (Justice) ont obtenu cet accord de la part du ministre américain de la Justice, Eric Holder, au cours d'une rencontre organisée à Dublin par la présidence irlandaise de l'UE. Les Américains ont donné des éléments sur le fonctionnement de Prism ainsi que sur les contours juridiques du programme, a précisé une source européenne.

«Sérieuses inquiétudes»

La Commission européenne a adressé en début de semaine une lettre aux autorités américaines dans laquelle elle exprime ses «sérieuses inquiétudes» quant au respect des droits fondamentaux des citoyens de l'UE et demande des explications sur le but et la portée de ce programme.