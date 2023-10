Rédoine Faïd condamné à 14 ans de prison pour son évasion

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd a été condamné jeudi, à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Paris, pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau, en juillet 2018. La présidente a commencé la lecture du verdict, sèche et technique, sans explication, un peu après minuit.

Les peines prononcées sont cependant bien inférieures à celles qu’avait réclamées l’accusation, qui avait notamment requis 22 ans de réclusion à l’encontre du braqueur de 51 ans, et 18 ans contre son frère Rachid. Ce dernier avait pris en otage un pilote d’hélicoptère pour le forcer à se poser devant les parloirs de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet 2018.

Rachid Faïd, 65 ans, a été condamné à dix ans de prison. Brahim Faïd, 63 ans, qui se trouvait au parloir avec son frère Rédoine, au moment de l’évasion, avait juré pendant ce procès de sept semaines qu’il n’avait pas été mis au courant du projet. Les avocats généraux l’ont cru et demandé son acquittement. Pas la cour, qui l’a condamné à un an de prison avec sursis.

La «logeuse» acquittée

Trois neveux du braqueur, jugés pour avoir aidé leur oncle pendant l’évasion ou la cavale de trois mois qui avaient suivi, ont eux été condamnés à des peines de deux, six et huit ans de prison.

Seul point d’accord entre l’accusation et la cour, le cas d’Alima A., la «logeuse» et amie d’un des neveux, chez qui le braqueur s’était imposé à la fin de sa cavale. La cour a décidé de lui faire bénéficier de l’irresponsabilité pénale et retenu la «contrainte morale». Elle a été acquittée.