«Redoublez de prudence au freinage sur la glace»

«L’idée, c’est de montrer l’influence de la vitesse qui est trop souvent sous-estimée sur les distances de freinage», détaille Éric Mathias, directeur du Centre de formation pour conducteurs (CFC). «L’énergie cinétique augmente au carré avec la vitesse. Avec une vitesse deux fois plus importante, la distance de freinage va donc augmenter quatre fois plus. Pour éviter un cours de physique, on montre donc aux gens ce que cela veut dire en effectuant un freinage à 25 km/h et un second freinage à 50 km/h».