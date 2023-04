Réduire le nombre de voitures personnelles: le Luxembourg accélère

Le gouvernement entend développer le carsharing dans le pays. Editpress

Emprunter, pour une courte durée, un vélo dans une station en libre-service et le déposer quand on a fini de s'en servir est une pratique devenue une habitude pour bon nombre de personnes. Sur le même principe, le gouvernement entend développer l'autopartage (aussi appelé carsharing). Le ministre Déi Gréng de la Mobilité, François Bausch, a présenté ce lundi un avant-projet de loi visant à créer un cadre légal pour attribuer des places de stationnement dans l'espace public à un opérateur public de carsharing et encadrer la pratique.

Le but est de réduire le nombre de voitures stationnées, notamment dans les zones résidentielles. Le ministère estime que les stations de carsharing doivent être implantées au plus près des clients potentiels et à des endroits bien visibles. La loi permettra aux communes de décider si un opérateur peut bénéficier d'emplacements de stationnement sur la voie publique.

Agréments et vignettes obligatoires

Les opérateurs devront posséder un agrément délivré par le ministère qui assure qu'ils fournissent un service de qualité transparent et accessible. L'agrément permettra aussi de vérifier que toutes les places pour l'autopartage sont bien attribuées à des opérateurs conformes. Les voitures et camionnettes de l'opérateur devront être dédiées exclusivement à l'autopartage, être en libre accès 24h/24 et 7j/7. Une vignette, délivrée par la SNCA, sera apposée sur les véhicules et attestera ainsi qu'ils répondent aux critères Carsharing.

Selon une étude commandée par le ministère de la Mobilité, un véhicule en autopartage positionné stratégiquement pourra remplacer entre huit et douze voitures stationnées dans la zone en question.

