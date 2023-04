Réduire le temps de travail «aurait des effets mitigés»

Réduire le temps de travail au Luxembourg (40 heures par semaine actuellement) ne serait ni une bonne ni une mauvaise mesure. C'est le principal enseignement de l'étude réalisée par le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) et l'Uni, et dont les résultats étaient présentés ce mardi. «Une telle réforme aurait des effets mitigés sur le bien-être et la santé des travailleurs, la conciliation vie professionnelle – vie privée, l'emploi et le chômage, la productivité et la compétitivité», explique Thuc Uyen Nguyen-Thi, chercheuse au Liser.