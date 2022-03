Débat au Luxembourg - «Réduire le temps de travail serait un grand changement sociétal»

D’après le nouveau ministre, «réduire le temps de travail constituerait un plus grand changement sociétal». Car des journées régulières de 10h «pourraient constituer un risque pour certains métiers physiques, par exemple pour ceux qui travaillent sur un toit», tandis que «travailler 10h par jour, soit des journées de 13h en comptant le trajet et le repas, revient à perdre quatre jours pour en gagner un, lorsque les enfants sont à l’école. Ce n’est pas une avancée sociale». Son but est avant tout de «mieux concilier vie privée et vie professionnelle». «Les patrons veulent toujours plus de flexibilité. Pourquoi pas, mais cela doit aller de pair avec des avantages pour les salariés», lance-t-il encore. Le socialiste n’avance pas d’objectif précis en termes de nombre d’heures prestées, renvoyant vers le dialogue social.