«Réduire les populations de gibier pour éviter les dégâts»

Sangliers, cervidés, lièvres. Jusqu'au 17 décembre, ils seront la cible des chasseurs, car la saison des battues a commencé. «Le but est de réduire les populations de gibier, afin d'éviter les dégâts aussi bien pour les cultivateurs que dans les bois», précise Marc Reiter, vice-président de la Fédération Saint-Hubert des chasseurs.

Les 2 300 titulaires d'un permis de chasse ne peuvent pas tirer sur «tout ce qui bouge». «On suit des règles éthiques en tuant d'abord les jeunes dans une période où on sait très bien les identifier. On ne tire que lorsque l'on est sûr de savoir sur quoi. Il est défendu de tirer et de regarder après. Nous devons toujours veiller à ce que la balle aille dans la terre», ajoute le vice-président de la fédération.