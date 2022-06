Propositions de Caritas : «Réduire l’impôt sur le revenu des tranches inférieures»

LUXEMBOURG - À un an des élections législatives, Caritas Luxembourg présentait jeudi une liste de propositions adressées aux politiques pour améliorer la vie des personnes les plus vulnérables au Luxembourg.

Un document qui est le fruit d’un travail d’analyse et de recueil de données de plus d’un an, fondé sur les observations et les retours des acteurs de terrain en contact direct avec les personnes les plus vulnérables. «On veut donner des outils et des idées aux partis politiques. Ils vont élaborer leur programme au cours des prochains mois et on veut leur donner des pistes très concrètes», a expliqué Carole Reckinger, responsable «plaidoyer politique» de Caritas.