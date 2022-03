Réduisez votre facture de téléphone de 30%

S'engager sur 12 mois au lieu de 24, remettre en cause son abonnement régulièrement, envoyer plus de SMS. Avec ces astuces, votre facture peut rapidement s'alléger, selon une étude.

L'étude recommande donc de "comparer et de remettre en cause son forfait chaque année", en suivant quelques règles de base. Tout d'abord, mieux vaut s'engager sur 12 mois seulement plutôt que sur 24 mois, conseille M. de Rufz. "Le forfait 12 mois est certes plus cher, mais il faut garder sa liberté pour pouvoir profiter des nouvelles offres et changer d'opérateur plus rapidement", souligne-t-il.